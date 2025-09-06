Aykut Çalhan, Zurna Çalarak Kutladı

Aykut Çalhan’dan Renkli Kutlama

Adana’da direksiyon sınavını başarıyla geçen Aykut Çalhan (37), sevincini davul ve zurna çalarak kutladı. O anlar, cep telefonu ile kaydedildi. Olay, öğle saatlerinde Çukurova ilçesinin 100’üncü Yıl Mahallesi’nde gerçekleşti.

Üçüncü Defa Kazandı

Düğünlerde zurna çalarak yaptığı geçimini sürdüren Çalhan, üçüncü kez girdiği direksiyon sınavında parkuru başarıyla tamamladı. Sınavı kazanmasının ardından, eğitmenlerden izin alarak zurna çalmaya başlayan Çalhan’ın arkadaşı da davul çalmaya başladı. Bu coşkulu kutlamalara çevredeki vatandaşlar da katılarak renkli görüntüler oluşturdu. O anlar, çevredeki insanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.