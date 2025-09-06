Haberler

Aykut Çalhan, Zurna Çalarak Kutladı

Aykut Çalhan’dan Renkli Kutlama

Adana’da direksiyon sınavını başarıyla geçen Aykut Çalhan (37), sevincini davul ve zurna çalarak kutladı. O anlar, cep telefonu ile kaydedildi. Olay, öğle saatlerinde Çukurova ilçesinin 100’üncü Yıl Mahallesi’nde gerçekleşti.

Üçüncü Defa Kazandı

Düğünlerde zurna çalarak yaptığı geçimini sürdüren Çalhan, üçüncü kez girdiği direksiyon sınavında parkuru başarıyla tamamladı. Sınavı kazanmasının ardından, eğitmenlerden izin alarak zurna çalmaya başlayan Çalhan’ın arkadaşı da davul çalmaya başladı. Bu coşkulu kutlamalara çevredeki vatandaşlar da katılarak renkli görüntüler oluşturdu. O anlar, çevredeki insanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırıkkale’de 57 Bin 340 Makaron Ele Geçirildi

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 57.340 makaron ele geçirildi. Emniyet, tütün kaçakçılığına karşı S.A. ve H.İ.A. hakkında yasal işlem başlattı ve arama gerçekleştirdi.
Haberler

Kilis’te Otomobil Devrildi, İki Yaralı

Kilis-Öncüpınar yolunda bir otomobil devrildi. Sürücü ve yolcusu yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.