Aykut D. Ahmet Gedik’e Çarptı

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

EYÜPSULTAN’da cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmekte olan Ahmet Gedik, bir yakıt tankerinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi’nde gerçekleşti. Aykut D. yönetimindeki 34 BMG 550 plakalı yakıt tankeri, yaya olarak caddeyi geçerken Gedik’e çarptı.

KAZA SONRASI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın ardından olay yerine çağrılan polis ve acil sağlık ekipleri, tarafından ağır yaralı olduğu belirlenen Ahmet Gedik, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, sağlık ekiplerinin ve doktorların tüm müdahalelerine rağmen Gedik hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle caddede yoğun bir trafik akışı oluştu.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinde inceleme çalışmaları yaparak, kazayı yapan TIR’ın yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışını normale döndürdü. TIR sürücüsü Aykut D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü ve kazayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.