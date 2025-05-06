Aykut Elmas Tepki Aldı, Hesabını Kapat

AYKUT ELMAS’IN PAYLAŞIMINA TEPKİLER

Sosyal medya fenomeni Aykut Elmas, Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Elmas, sosyal medya hesabında “Ne ideolojisini bilirim ne siyasi kimliğini. Bildiğim tek şey nüktedan kişiliği. Mekanın cennet olsun” ifadelerini kullanarak Önder’i andı. Ancak bu paylaşım, büyük tepki topladı.

DEĞERLENDİRMESİ VE TEPKİLERİ

Eleştirilerin ardından Elmas, açıklamada bulunarak, “Ben Sırrı Süreyya’nın sadece sinemacılık, oyunculuk, senaristlik tarafını takip ettim ve bu yönünü çok sevdim. Çok iyi şakalar yapabilen bir adam. Diğer yönüyle hiç ilgilenmedim. İlgimi çekmediği için de bilmiyorum. Siyasetiyle ben ilgilenmem. Dönek işidir bunlar” şeklinde konuştu. Bu açıklamanın ardından Elmas, sosyal medya platformunda 67 bin takipçi kaybı yaşadı.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Yaşanan olumsuz gelişmeler sonrası Elmas, gelen tepkilere daha fazla dayanamayarak sosyal medya hesabını kapatma kararı aldı.