Aykut Enişte’nin Konusu ve Oyuncu Kadrosu

AYKUT ENİŞTE FİLMİ TELEVİZYONDA

Tüm izleyicileri ekran başına kilitleyen Aykut Enişte filmi, beyaz perdedeki gösteriminin ardından televizyon ekranlarında da izleyici ile buluşuyor. Aykut Enişte filminde geçen “Aykut Enişte konusu nedir”, “Aykut Enişte oyuncuları kimlerdir” ve “Aykut Enişte özeti” gibi bilgiler araştırılıyor. Film, yalnızlıktan şikayet eden ve aile sevgisi arayan bir adam olan Aykut’un hikayesini izleyiciye sunuyor.

AYKUT’UN HAYALİ

Aykut, evlenip bir yuva kurmak isteyen genç bir adamdır. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmek için adım adım ilerlerken, beklenmedik bir olay ortaya çıkar. Düğüne yalnız bir hafta kala, Aykut’un dükkânına hırsız girer ve tüm birikimini kaybeder. Bu zor durum, sadece Aykut’un maddi kaybıyla sınırlı kalmaz; aynı zamanda çeşitli başına şuursuz işler açar. Dükkânın zararını tespit için sigortadan gelen Gülşah’ın, Aykut’tan ufak bir iyilik istemesi, herkesin hayatında büyük değişikliklere neden olur. Kendi halinde kimsesiz bir adamken aniden iki ailenin damadı olma yolunda ilerleyen Aykut, karışık durumdan kurtulmaya çalışacaktır.

OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Cem Gelinoğlu – Aykut

Melis Babadağ – Gülşah

Ege Kökenli – Nurhan

Müfit Kayacan – Sadi

Lale Başar – Şule

Ali Erkazan – İhsan

Özlem Çakar – Saniye

Ferdi Sancar – Erdal

Selen Domaç – Dilşah

Mekin Sezer – Mithat

Ecrin Moğultay – Sude

Güven Hokna – Muhteşem

GÖSTERİM TARİHİ VE ÇEKİM YERLERİ

Film, 24 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye’de vizyona girdi. Aykut Enişte filminin çekimleri, İstanbul’un Atatürk Havalimanı ve Selimiye Kışlası gibi farklı semtlerinde gerçekleştirilmiştir.