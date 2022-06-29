Aykut Erdoğdu CHP’den istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi YDK üyesi Tuba Torun Erdoğdu partiden istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıkları belirtildi.

– CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, eski eşi Özge Erdoğdu ile birkaç ay önce yaptığı telefon konuşmasının sosyal medyaya düşmesinin ardından iki hafta önce evlendiği eşi CHP Parti Meclisi ve YDK Üyesi Tuba Torun’dan özür dilemişti.

Erdoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle demişti: “Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü… Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş… Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü bir şey söyleyemem… Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı… Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum… Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba’yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…” Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tuba Torun, bu olayın ardından hesabını “korumalı”ya çevirdi.

İSTİFA ETTİLER

Yaşanan bu olayın ardından Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun Erdoğdu, partiden istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıkları belirtildi.