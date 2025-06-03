Aykut Erdoğdu: “Ertan Yıldız İftira Attı.”

İBB OPERASYONU KAPSAMINDAKİ İFADELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen 5’inci dalga operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun emniyette verdiği ifade kamuoyuna yansıdı. Erdoğdu, kendisine yöneltilen “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “irtikap” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarının tamamını kesin bir dille reddediyor.

ERTAN YILDIZ’A DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğdu, ifadesinde İBB Meclis İştirakler Komisyonu Başkanı ve Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olarak bilinen, ayrıca “etkin pişmanlık”tan faydalanarak itirafçı olduğu belirtilen Ertan Yıldız’a dikkat çekti. Erdoğdu, Yıldız’ın ifadesi ile kendisinin suçlandığını belirterek, “Ertan Yıldız ile ilişkilerimiz çoğunlukla iyi olmadı. Aramızda kişisel husumet vardı. Bu, kendini kurtarmak amacıyla yaptığı bir iftiradır. Aleyhimde hiçbir somut delil olmadan gözaltına alındım. Suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

MENFAAT SAĞLADIĞINI KABUL ETMİYOR

Milletvekilliği dönemiyle ilgili olarak kendisine gelen talep ve şikayetleri ilgili mercilere ilettiğini belirten Erdoğdu, “Yenilenebilir enerjiyle ilgili gelen talebi, İBB’de kim olduğunu hatırlamadığım kişilere ilettim. Bu süreçte ne maddi menfaat sağladım ne de herhangi bir aracı oldum. Bahsedilen sözleşme ise AK Parti dönemine ait bir işlem. 2020’de devir yapılmış, benim bu süreçle ilgim yok” şeklinde konuştu. Gözaltı süreciyle ilgili hukuksuzluk yaşandığını savunan Erdoğdu, ifadesinin sonunda “Derhal serbest bırakılmamı talep diyorum” dedi.