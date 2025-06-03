Aykut Erdoğdu: ‘Ertan Yıldız İftira Attı’

GÖZALTINA ALINMA SÜRECİNE YORUM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen 5’inci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun emniyette verdiği ifadeler gün yüzüne çıktı. Erdoğdu, kendisine yöneltilen “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “irtikap” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarını kesin bir dille reddetti.

İDDİALARA CEVAP VERDİ

İfadesinde, İBB Meclis İştirakler Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olan, ayrıca “etkin pişmanlık”tan faydalanarak itirafçı olduğu bildirilmiş Ertan Yıldız’a dikkat çeken Erdoğdu, Yıldız’ın ifadesi doğrultusunda suçlandığını ifade etti. “Ertan Yıldız ile ilişkilerimiz çoğunlukla iyi olmadı. Aramızda kişisel husumet vardı. Bu, kendini kurtarmak amacıyla yaptığı bir iftiradır. Aleyhimde hiçbir somut delil olmadan gözaltına alındım. Suçlamaları kabul etmiyorum.” dedi.

TALİPLERİ İLETMEKTEKİ ROLÜ

Erdoğdu, milletvekilliği sırasında kendisine ulaşan talep ve şikayetleri ilgili mercilere ilettiğini belirterek şunları dile getirdi: “Yenilenebilir enerjiyle ilgili gelen talebi, İBB’de kim olduğunu hatırlamadığım kişilere ilettim. Bu süreçte ne maddi menfaat sağladım ne de herhangi bir aracı oldum. Bahsedilen sözleşme ise AK Parti dönemine ait bir işlem. 2020’de devir yapılmış, benim bu süreçle ilgim yok.”

Hukuksuzluk yaşandığını vurgulayan Erdoğdu, ifadesinin sonunda “Derhal serbest bırakılmamı talep ediyorum.” ifadeleriyle gözaltı sürecini eleştirdi.