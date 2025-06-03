Aykut Erdoğdu: ‘Ertan Yıldız İftira Attı’

SON GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen 5’inci dalga operasyonu çerçevesinde eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu gözaltına alındı. Erdoğdu, emniyette verdiği ifadede kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “irtikap” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarını kesin bir dille geri çevirdi.

İDDİALARA YANIT

Erdoğdu, İBB Meclis İştirakler Komisyonu Başkanı olarak bilinen ve Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olan Ertan Yıldız’a dikkat çekerek, “Ertan Yıldız ile ilişkilerimiz çoğunlukla iyi olmadı. Aramızda kişisel husumet vardı. Bu, kendini kurtarmak amacıyla yaptığı bir iftiradır. Aleyhimde hiçbir somut delil olmadan gözaltına alındım. Suçlamaları kabul etmiyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.

TALİPLERİ İLETTİ

Aykut Erdoğdu, milletvekili olduğu dönemde kendisine ulaşan talep ve şikayetleri ilgili mercilere ilettiğini, ancak herhangi bir menfaat sağladığını söylemedi. “Yenilenebilir enerjiyle ilgili gelen talebi, İBB’de kim olduğunu hatırlamadığım kişilere ilettim. Bu süreçte ne maddi menfaat sağladım ne de herhangi bir aracı oldum. Bahsedilen sözleşme ise AK Parti dönemine ait bir işlem. 2020’de devir yapılmış, benim bu süreçle ilgim yok” dedi.

HUKUKSUZLUK İDDİASI

Gözaltı sürecinde hukuksuzluk yaşandığını ileri süren Erdoğdu ifadesinin sonunda, “Derhal serbest bırakılmamı talep ediyorum” dedi.