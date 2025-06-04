Aykut Erdoğdu: ‘Ertan Yıldız İftira Attı’

5’İNCİ DALGA OPERASYNU KAPSAYAN GÖZALTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik düzenlenen 5’inci dalga operasyon çerçevesinde gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun emniyetteki ifadesi gün yüzüne çıktı. Erdoğdu, kendisine yöneltilen “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “irtikap” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarını kesin bir dille reddetti.

İDDİALARA CEVAP VERDİ

Erdoğdu, ifadesinde İBB Meclis İştirakler Komisyonu Başkanı ve Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olarak bilinen Ertan Yıldız’a dikkat çekti. Yıldız’ın ifadesi doğrultusunda suçlandığını aktaran Erdoğdu, “Ertan Yıldız ile ilişkilerimiz çoğunlukla iyi olmadı. Aramızda kişisel husumet vardı. Bu, kendini kurtarmak amacıyla yaptığı bir iftiradır. Aleyhimde hiçbir somut delil olmadan gözaltına alındım. Suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

MENFAAT SAĞLAMADIĞINI BELİRTTİ

Erdoğdu, milletvekilliği döneminde kendisine ulaşan talep ve şikayetleri ilgili mercilere ilettiğini, ancak bu süreçte “ne maddi menfaat sağladım ne de herhangi bir aracı oldum”. Yenilenebilir enerji alanındaki bir talebi, İBB’de kim olduğunu hatırlamadığı kişilere ilettiğini belirten Erdoğdu, “Bahsedilen sözleşme ise AK Parti dönemine ait bir işlem. 2020’de devir yapılmış, benim bu süreçle ilgim yok” dedi.

Gözaltı sürecinde hukuksuzluk yaşandığını savunan Erdoğdu, ifadesinin sonunda “Derhal serbest bırakılmamı talep ediyorum” diye ekledi.