Aykut Erdoğdu: “Ertan Yıldız İftira Attı.”

İBB’YE YÖNELİK OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen 5’inci dalga operasyon çerçevesinde gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun emniyette verdiği ifade gün yüzüne çıktı. Erdoğdu, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “irtikap” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlamaları açık bir dille reddetti.

İDDİALARIN GEÇERSİZ OLDUĞUNU BELİRTTİ

İfadesinde, İBB Meclis İştirakler Komisyonu Başkanı ve Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olan, aynı zamanda “etkin pişmanlık”tan faydalanarak itirafçı olduğu ileri sürülen Ertan Yıldız’a dikkat çeken Erdoğdu, Yıldız’ın verdiği ifadelerle suçlandığını aktardı. “Ertan Yıldız ile ilişkilerimiz çoğunlukla iyi olmadı. Aramızda kişisel husumet vardı. Bu, kendini kurtarmak amacıyla yaptığı bir iftiradır. Aleyhimde hiçbir somut delil olmadan gözaltına alındım. Suçlamaları kabul etmiyorum.” dedi.

MENFAATSİZ İLİŞKİLERİ OLDUĞUNU VURGULADI

Erdoğdu, milletvekilliği süresince kendisine ulaşan talepler ve şikayetleri ilgili mercilere ilettiğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı: “Yenilenebilir enerjiyle ilgili gelen talebi, İBB’de kim olduğunu hatırlamadığım kişilere ilettim. Bu süreçte ne maddi menfaat sağladım ne de herhangi bir aracı oldum. Bahsedilen sözleşme ise AK Parti dönemine ait bir işlem. 2020’de devir yapılmış, benim bu süreçle ilgim yok.” Gözaltı sürecinde hukuksuzluk yaşandığını iddia eden Erdoğdu, ifadesinin sonunda “Derhal serbest bırakılmamı talep diyorum” şeklinde konuştu.