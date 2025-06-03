Aykut Erdoğdu: ‘Ertan Yıldız İftirada Bulundu’

İBB OPERASYONU KAPSAMINDAKİ İFADELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen 5’inci dalga operasyon sırasında gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun emniyetteki ifadesi gün yüzüne çıktı. Erdoğdu, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “irtikap” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarını kesin bir şekilde reddetti.

ERTAN YILDIZ İLE HUSUMETİ

Ertan Yıldız’ı ifade eden Erdoğdu, Yıldız’ın ifadesi nedeniyle suçlandığını vurguladı. “Ertan Yıldız ile ilişkilerimiz çoğunlukla iyi olmadı. Aramızda kişisel husumet vardı. Bu, kendini kurtarmak amacıyla yaptığı bir iftiradır. Aleyhimde hiçbir somut delil olmadan gözaltına alındım. Suçlamaları kabul etmiyorum” şeklinde konuştu.

MENFAAT SAĞLAMADIM SAVUNMASI

Erdoğdu, milletvekilliği döneminde kendisine ulaşan talep ve şikayetleri ilgili mercilere ilettiğini ifade ederek, “Yenilenebilir enerjiyle ilgili gelen talebi, İBB’de kim olduğunu hatırlamadığım kişilere ilettim. Bu süreçte ne maddi menfaat sağladım ne de herhangi bir aracı oldum. Bahsedilen sözleşme ise AK Parti dönemine ait bir işlem. 2020’de devir yapılmış, benim bu süreçle ilgim yok” dedi.

Gözaltı sürecinin hukuksuz olduğunu öne süren Erdoğdu, ifadesinin sonunda “Derhal serbest bırakılmamı talep diyorum” diyerek durumu belirtti.