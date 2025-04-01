Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe Açıklaması

AYKUT KOCAMAN’DAN FENERBAHÇE AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe’nin efsane isimleri arasında yer alan ve aynı zamanda sarı-lacivertli kulübün eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Legend Futbol ve Fenerbahçe Sevdalıları’nın ortak YouTube yayınına konuk oldu. Kocaman, Koray Güçlü’nün moderatörlüğünde soruları yanıtladı ve gelecekteki hedefleri hakkında konuştu. Kendisine yöneltilen “Gelecek planlarınızda Fenerbahçe var mı?” sorusuna yanıt verirken, önemli detaylar paylaştı.

GELECEK PLANI FENERBAHÇE İLE İLGİLİ

Aykut Kocaman, Fenerbahçe için hayır deme lüksünün bulunmadığını vurguladı. “Benim planlarımda Fenerbahçe’nin olmasının çok fazla anlamı yok. Önemli olan benim Fenerbahçe’nin planlarında olup olmadığım. Buradaki karar verici ben değilim” dedi. Kocaman, “Özellikle veri olayının etkisiyle ‘Fenerbahçe denkleminde yokum’ demiştim, ama bu acil durumlar, ihtiyaçlar açısından kesinlikle bir engel değil” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe’nin böyle bir tasarrufu olduğu sürece “benim buna hayır deme niyetim de lüksüm de yok” dedi.

ALI BEY’E YANIT VERDİ

Kocaman, bazı soruların anlaşılamaması hakkında ise “Ali Bey’in de anlayamadığı oydu herhalde. Benim dışarıdan bir hamle yaparak bu anlamda bir beklentim olmadı. Yapım da bunun dışındaydı” şeklinde konuştu. Kocaman, bu durumun kendisini üzdüğünü de ekledi. “Dolayısıyla benim böyle bir beklentim yok” dedi.

MİLLİ TAKIM HEDEFİ

Aykut Kocaman, A Milli Takım’ı çalıştırmanın hedefleri arasında yer aldığını söyledi. Şu anda görevde olan İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella’yı ise çok başarılı bulduğunu dile getirdi. “Geleceğimle ilgili tarafında ben milli takım hikayemin olmasını çok isterdim. Şu anda Vincenzo Montella çok başarılı. Bütün kalbimle destekliyorum, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

MONTELLA HAKKINDA YORUMLARI

Kocaman, Montella’nın “hem kendi adına hem de ulusumuzu çıkardığı yer anlamında çok başarılı” olduğunu vurguladı. “Harika bir oyuncu grubu yakaladı ve onları güzel yönetiyor” diyen Kocaman, Avrupa Şampiyonası’nda bazı eleştirilerinin olduğunu fakat Montella’nın bu süreci güzel bir şekilde toparladığını ifade etti. “Milli Takım’ı zevkle izliyorum” dedi.