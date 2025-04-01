Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe ve Milli Takım Yorumu

AYKUT KOCAMAN, FENERBAHÇE’YE HAYIR DEME LÜXÜM YOK

Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından ve aynı zamanda sarı-lacivertli kulübün eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman, Legend Futbol ve Fenerbahçe Sevdalıları’nın ortak YouTube yayınına katıldı. Programda, moderatör Koray Güçlü sorularını yöneltti ve Kocaman, Fenerbahçe ile gelecekteki planları hakkında düşüncelerini paylaştı. “Gelecek planlarınızda Fenerbahçe var mı?” sorusuna verdiği yanıtta, gelecekle ilgili hedeflerine de değindi.

KARAR VERİCİ BEN DEĞİLİM

Aykut Kocaman, Fenerbahçe’ye hayır deme lüksü olmadığını ifade etti. “Benim planlarımda Fenerbahçe’nin olmasının çok fazla anlamı yok. Önemli olan benim Fenerbahçe’nin planlarında olup olmadığım. Buradaki karar verici ben değilim” dedi.

TASARRUFLARINA SAYGI DUYUYORUM

Kocaman, sözlerine devam ederek, “Özellikle veri olayının etkisiyle ‘Fenerbahçe denkleminde yokum’ demiştim. Bu acil durumlar, acil ihtiyaçlar olabilir. Hayat kime ne getirecek belli olmuyor. Fenerbahçe’nin böyle bir tasarrufu olduğu sürece benim buna hayır deme niyetim de lüksüm de yok. Bu kadar basit” diye belirtti.

ALI BEY’İN ANLAYAMADIĞI DURUM

Kocaman, Ali Bey’in kendisini yeterince anlamadığını düşündüğünü dile getirerek, “Benim dışarıdan bir hamle yaparak ya da kuliste bir beklentim olarak böyle bir şey yapma şansım hiçbir zaman olmadı. Beni bu anlamda tanımamış olması gerçekten üzdü. Çok acı yani” dedi.

MİLLİ TAKIM HİKAYEMİ İSTERDİM

Aykut Kocaman, A Milli Takım’ı çalıştırma hedefinin bulunduğunu belirtti ve şu anda görevde olan İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella’yı başarılı bulduğunu ifade etti. “Geleceğimle ilgili tarafında ben milli takım hikayemin olmasını çok isterdim. Şu andaki milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella çok başarılı” dedi.

MONTELLA’YA DESTEK VERİYORUM

Kocaman, Vincenzo Montella’nın hem kendi kariyeri hem de ulusu adına başarılı olduğunu belirtti. “Çok başarılı, son derece iyi gidiyor. Harika bir oyuncu grubu yakaladı ve güzel yönetiyor. Avrupa Şampiyonası’nda eleştirilerim vardı ama toparladı” diyerek, Milli Takım’ı zevkle izlediğini de ekledi.