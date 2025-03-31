Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe Yanıtı

Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından biri ve kulübün eski teknik direktörüdür. Eğitim alanında daha fazla sorumluluk almak üzere Legend Futbol ve Fenerbahçe Sevdalıları’nın ortak YouTube yayınında yer aldı. Kocaman, Koray Güçlü’nün moderatörlüğünde birçok soruyu yanıtladı. Gelecekteki planlarında Fenerbahçe’nin yer alıp almayacağı sorusuna değinerek, hedefleri hakkında bilgi verdi.

GELECEKTE FENERBAHÇE VAR MI?

Aykut Kocaman, “Fenerbahçe’ye hayır deme lüksüm yok” diyerek, kulüple olan bağlantısını ön plana çıkardı. Kocaman, “Benim planlarımda Fenerbahçe’nin olmasının çok fazla anlamı yok. Önemli olan benim Fenerbahçe’nin planlarında olup olmadığım. Buradaki karar verici ben değilim” ifadeleriyle konunun ciddiyetine vurgu yaptı.

TASARRUF FENERBAHÇE’DEN

Kocaman, “Özellikle veri olayının etkisiyle ‘Fenerbahçe denkleminde yokum’ demiştim. Ama hiçbir zaman bu, hayat akışı içinde acil durumların olabileceği gerçeğini değiştirmiyor” dedi. Kendisine verilen bir görevde hayır deme isteği olmadığını belirterek, “Fenerbahçe’nin böyle bir tasarrufu olduğu sürece benim buna hayır deme niyetim de lüksüm de yok. Bu kadar basit” şeklinde sözlerine devam etti.

Kocaman, Ali Koç hakkında da bazı düşüncelerini paylaştı. Kocaman, “Ali Bey’in de anlayamadığı oydu herhalde. Dışarıdan bir hamle yaparak böyle bir beklentim olmadı. Bu yapım benimle uyumlu değil” dediğini belirtti.

A Milli Takım’ı yönetme isteğini de dile getiren Kocaman, mevcut teknik direktör Vincenzo Montella’nın çalışmalarını övdü. Kocaman, “Geleceğimle ilgili tarafında ben milli takım hikayemin olmasını çok isterdim. Bunu da söyleyeyim, şu anda Vincenzo Montella çok başarılı, bütün kalbimle destekliyorum” dedi.

Kocaman, Montella’nın “Çok başarılı, son derece iyi gidiyor” ifadeleriyle ulus adına harika işler çıkardığını belirtti. “Avrupa Şampiyonası’nda eleştirilerim vardı ama toparladı, oyuncu grubunu çok güzel yönetti” diyerek, milli takımı izleme zevkinden bahsetti.