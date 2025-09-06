Aykut Kocaman, Fenerbahçe’deki teklifi reddetti

FUTBOL ŞUBE SORUMLULUĞU TEKLİFİNE CEVAP

Teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Saadettin Saran’ın kendisine sunduğu futbol şube sorumluluğu teklifine sıcak bakmadığını dile getirdi. Sarı-lacivertli camianın geleceği ile ilgili yaşanan belirsizlikleri netleştirmek adına bir açıklama yapma ihtiyacı hissettiğini belirten Kocaman, AA muhabirinin sorularına yanıt verdi. Fenerbahçe’nin çok büyük bir camia olduğunu vurgulayan Kocaman, ülke futbolundaki problemli atmosfer nedeniyle teknik direktörlük kariyerine bir süre ara verme kararı aldığını aktardı.

GEÇMİŞ BAŞARILAR VE GÜVEN

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe’nin her zaman başarının ve yeni hedeflerin merkezi olduğunu ifade ederek, “Fenerbahçe’deki teknik direktörlük kariyerimde 2011 şampiyonluğu, 2013 UEFA Yarı Finali ve 2 Türkiye Kupası bulunan biri olarak aksini düşünmek veya savunmak mümkün ve kabul edilebilir değildir. Kimi zaman yıkıcı 3 Temmuz kumpasına rağmen Avrupa finalinin kıyısından dönmek, kimi zaman ise belirli belirsiz siluetlerin saldırısına göğüs gererek şampiyonluğa yürümek Fenerbahçe camiasının yakın dönem hafızasında nettir” dedi. Kocaman ayrıca, “Son dönemde tartışılan başlıklar nedeniyle vurgulamam gerekir ki ülke futbolundaki problemli atmosfer nedeniyle teknik direktörlük kariyerime ara vermiş olma hali bir bırakma kararını beraberinde getirmemektedir.” şeklinde ekledi.

GÖREVDE DEVAM VURGUSU

Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine devam edeceğini ve Fenerbahçe’nin mesleğiyle ilgili vereceği hiçbir görevden kaçınmayacağını aktardı. Camianın sorunları aşacak güce sahip olduğunu ifade eden 60 yaşındaki çalıştırıcı, “Fenerbahçe’nin bir neferi olarak, fayda sağlayacağıma kanaat getirdiğim ve mesleğimle ilgili olan hiçbir görevden kaçınma şansım da bulunmamaktadır” dedi. Kocaman, Fenerbahçe camiasının sorunları çözebilecek dirayete sahip olduğunu belirtti.

BIRAKMA KARARI VE GELECEK PLANLARI

Ara verdiği süreçte durduğu pozisyon ve yaptığı konuşmaların, “hiçbir göreve talip olmadığının ısrarlı ve açık bir göstergesi” olduğunu hatırlatan Kocaman, “Son olarak; Sadettin Bey’in değerli açıklamaları ve çok kıymetli teklifi için teşekkür eder, henüz vermediğim bir bırakma kararı üzerine yeni bir kariyer planı inşa etmeyi iç muhasebemde şu an için doğru bulmadığımı ifade etmeliyim” şeklinde konuştu.