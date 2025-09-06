Aykut Kocaman, Fenerbahçe Üzerine Açıklama Yaptı

FUTBOL ŞUBE SORUMLULUĞU TEKLİFİNE SICAK BAKMIYOR

Teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Saadettin Saran’ın kendisine sunduğu futbol şube sorumluluğu teklifine soğuk bakıyor. Kocaman, sarı-lacivertli camianın gelecek açısından kritik bir seçimin eşiğinde bulunduğunu ve belirsizlikleri netleştirme amacıyla açıklama yapmak zorunda hissettiğini belirtti. AA muhabirinin yönelttiği sorulara yanıt veren Kocaman, Fenerbahçe’nin büyük bir camia olduğu vurgusunu yaptı. Ülke futbolundaki sorunlu atmosfer nedeniyle teknik direktörlük kariyerine bir süre ara verdiğini dile getirdi.

KARİYERİNDEN ALINTILAR

Deneyimli teknik adam, “Fenerbahçe’deki teknik direktörlük kariyerimde 2011 şampiyonluğu, 2013 UEFA Yarı Finali ve 2 Türkiye Kupası bulunan biri olarak aksini düşünmek veya savunmak mümkün ve kabul edilebilir değildir” diye ifade etti. Geçmişte yaşanan zorluklara atıfta bulunarak, “Kimi zaman yıkıcı 3 Temmuz kumpasına rağmen Avrupa finalinin kıyısından dönmek, kimi zaman ise belirli belirsiz siluetlerin saldırısına göğüs gererek şampiyonluğa yürümek Fenerbahçe camiasının yakın dönem hafızasında nettir” dedi. Son günlerdeki tartışmalar nedeniyle, “Ülke futbolundaki problemli atmosfer nedeniyle teknik direktörlük kariyerime ara vermiş olma hali bir bırakma kararını beraberinde getirmemektedir” ifadelerine yer verdi.

KARİYERİNE DEVAM EDİYOR

Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine devam edeceğini ve Fenerbahçe ile ilgili hiçbir görevden kaçınmayacağını vurguladı. Camianın sorunları aşacak güce ve dirençte olduğuna inandığını belirten 60 yaşındaki antrenör, “Fenerbahçe’nin bir neferi olarak, fayda sağlayacağıma kanaat getirdiğim ve mesleğimle ilgili olan hiçbir görevden kaçınma şansım da bulunmamaktadır” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Fenerbahçe camiası, sorunlar yumağını yok edecek kudrete ve geçmiştekine benzer manipülatif lakırdıları bitirecek dirayete sahiptir” şeklinde de değerlendirmelerde bulundu.

GÖREV TALİP OLMAK İSTEMİYOR

Ara verdiği süreçte durduğu pozisyon ve yaptığı açıklamalarının “hiçbir göreve talip olmadığının ısrarlı ve açık bir göstergesi” olduğunun altını çizen Kocaman, “Sadettin Bey’in değerli açıklamaları ve çok kıymetli teklifi için teşekkür eder, henüz vermediğim bir bırakma kararı üzerine yeni bir kariyer planı inşa etmeyi iç muhasebemde şu an için doğru bulmadığımı ifade etmeliyim” şeklinde son sözlerini aktardı.