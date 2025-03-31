Aykut Kocaman, Fenerbahçe’ye Dönüş Yanıtı Verdi

Aykut Kocaman YouTube Canlı Yayınında Fenerbahçe’yi Değerlendiriyor

Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden ve kulübün eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Legend Futbol ve Fenerbahçe Sevdalıları’nın ortak düzenlediği YouTube yayınına katıldı. Moderatör Koray Güçlü’nün yönlendirdiği yayın sırasında Kocaman, Fenerbahçe ile olan ilişkisi ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin Planlarında Olmamın Önemi

Aykut Kocaman, Fenerbahçe’ye hayır deme şansının olmadığını ifade etti. “Benim planlarımda Fenerbahçe’nin olmasının çok fazla anlamı yok. Önemli olan benim Fenerbahçe’nin planlarında olup olmadığım. Buradaki karar verici ben değilim” dedi. Kocaman, “Fenerbahçe’nin böyle bir tasarrufu olduğu sürece benim buna hayır deme niyetim de lüksüm de yok. Bu kadar basit” sözleriyle düşüncelerini açıkladı.

Ali Bey ile Anlayış Farkı

Kocaman, Ali Koç’un yanlış anladığı konular olduğuna değinerek, “Benim dışarıdan bir hamle yaparak bir beklentim olmadı” açıklamasını yaptı. “Beni bu anlamda tanımamış olması gerçekten üzdü” diyen Kocaman, olayların anlayış farkından kaynaklandığını belirtti.

Milli Takım Hedefi ve Vincenzo Montella’ya Destek

Aykut Kocaman, A Milli Takım’ı çalıştırmanın hedefleri arasında olduğunu sözlerine ekledi. Şu an için takımı yöneten İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella’yı başarılı bulduğunu ifade etti. Kocaman, “Geleceğimle ilgili milli takım hikayemin olmasını çok isterdim. Şunu da belirtmeliyim ki, Vincenzo Montella çok başarılı. Bütün kalbimle destekliyorum” dedi.

Montella’nın Performansı

Kocaman, “Montella hem kendi kariyeri hem de ulusumuzu temsil etme anlamında çok başarılı. Harika bir oyuncu grubu yönetiyor” diye konuştu. Avrupa Şampiyonası’nda bazı eleştirileri olduğunu belirtse de Montella’nın toparlandığını, oyuncu grubunu ustaca yönettiğini ve milli takımın performansını zevkle izlediğini ifade etti.