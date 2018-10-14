Çakıcı: Kocaman’ın verileri yedeklenmişti

Eski Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalattin Çakıcı, veri tartışmasına yanıt verdi ve Aykut Kocaman’ın tüm verileri kulüpte yedeklediğini belirtti.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Sergen Yalçın’ın çalıştığı dönemlerde Atiker Konyaspor’un başkan yardımcılığı görevini yapan Celalettin Çakıcı, Aykut Kocaman’a destek verdi. Çakıcı, Mustafa Reşit Akçay’ın “Veri desteği alamadık” demecine şaşırdığını belirterek, “Hatırlarsanız biz Aykut Kocaman’ı omuzlarda uğurladık. Aykut hoca ve ekibi ile gitmeden önce yönetim olarak görüştük. O görüşmede Aykut Kocaman bize hem teknik analiz hem de performans artırımı için kulübe kazandırılan ekipmanlardan bahsetti. Yeni gelecek olan teknik ekibin bu ekipmanları kullanması durumunda ellerinden gelen bütün yardımı yapacaklarını söyledi. Mustafa Reşit Akçay’ın ‘veri desteği alamadık’ şeklindeki demeci beni şaşırttı. Kaldı ki Aykut hoca döneminde kulübün de görevlendirdiği bir analizci vardı. Bu görevli arkadaş Aykut hoca döneminin bütün verilerini kulübe yedeklemişti. Türk futbol tarihinde ilk kez bir hoca omuzlarda uğurlandı. Hocanın arkasından böyle ifadeleri doğru bulmuyorum. Konyaspor performans artırımı ve veri analizi noktasında Aykut hoca sayesinde Türkiye’nin en iyi kulübü haline gelmişti. Ve bu bütün veriler kulübümüzde analiz antrenörümüz vesilesiyle yedeklenmişti. Bunca büyük yatırımdan sonra bu verileri muhafaza etmek bizim görevimizdi. Ben futbol komitesindeydim o dönemde. Takıma en yakın isimlerden biriydim. Mustafa Reşit Akçay bir kez olsun, ‘Ben şunu talep ettim ve karşılanmadı’ demedi” dedi.

“KOCAMAN TÜRK FUTBOLU İÇİN BÜYÜK BİR DEĞER”

Her teknik adamın farklı bir oyun tarzı olduğunu söyleyen Celalettin Çakıcı, “Mustafa Reşit Akçay da bize farklı bir antrenman ve oyun tarzı uygulayacağını ifade etmişti. Aykut Kocaman’ın düzeninden farklı bir düzen kurmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Biz de daha sonra kendisi ile yolları ayırdık. Bizim ülkemizde başarısızlıklarda en yaygın yöntem faturayı başkalarına kesmektir. Kulüp başkanından malzemecisine kadar başarısızlık durumunda başkasını suçlama haline girebiliyoruz. Fakat bu doğru bir yaklaşım değil. Aykut Kocaman Türk futbolu için çok büyük bir değer. Daha uzun yıllar da ekibi ile birlikte Türk futboluna hizmet edecek. Bu kadar kolay olmamalı bazı şeyler. Bir şey konuşurken ağzınızdan çıkacak cümlenin nereye gideceğini bilmek gerek. İşte o günleri yaşamış biri olarak kesinlikle Mustafa Reşit Akçay’ın söylediği gibi bir durum olmadığını ifade ediyorum. Uzun yıllar yöneticilik yaptım. Çok fazla teknik ekip ile çalıştım. Benim için çalıştıklarımın arasında en iyisi Aykut hoca ve ekibidir. Onlardan sonra Sergen Yalçın ve ekibi gelir. Aykut hoca döneminde kulübe kazandırılan teknik ekipmanların hiçbirini sonra gelen ekipler kullanamadı. Sadece Sergen hocanın ekibi bunlardan faydalandı. Aykut hocanın ekibi hem saha içinde hem saha dışında saygın insanlardır. Son dönemde haklarındaki iddiaları hayretle izliyorum. Ama maalesef bizde başarısızlık durumunda faturayı birilerine yükleme ve yola devam etme alışkanlığı var. Ben üzüldüm bu iddialara” ifadelerini kullandı.

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