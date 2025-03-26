Aykut Kocaman’ın Göztepe’ye Dönüş İhtimali

Aykut Kocaman Yeniden Süper Lig’e Dönüş Yapabilir

Süper Lig’in tanınmış teknik direktörlerinden Aykut Kocaman, uzun bir sessizliğin ardından sonunda sesini yükseltmeye hazırlanıyor. Daha önce Fenerbahçe, Konyaspor ve RAMS Başakşehir gibi köklü kulüplerde görev almış olan Kocaman, şimdi Süper Lig için yeni projeleri değerlendirmeye başladı. “Doğru projeyi beklediğini” ve “kendini en çok motive eden teklifi kabul etmek istediğini” ifadeleriyle dile getirmişti.

Göztepe ile Görüşmeler İddiası

Kocaman, Fenerbahçe, Konyaspor ve RAMS Başakşehir dönemlerinden sonra, Vincenzo Montella’nın gelişiyle tamamen Süper Lig odaklı bir yol izlemeye karar vermişti. Süper Lig’in köklü takımlarından Göztepe, son dönem performans sıkıntısı nedeniyle teknik direktör arayışı içerisine girmiş durumda. Bu bağlamda, Aykut Kocaman, en kuvvetli adaylar arasında yer alıyor. Yönetim, “hem tecrübesi hem de kazandırdığı disiplinli oyun anlayışı” nedeniyle Kocaman’ı potansiyel alternatif olarak değerlendiriyor.

Karar Süreci ve Olabilecek Gelişmeler

Aykut Kocaman şu ana kadar sabırlı bir şekilde, “en uygun projeyi” beklediğini belirtiyor. Eğer taraflar arasında bir anlaşma sağlanabilirse, Kocaman Göztepe’nin başına geçerek Süper Lig’e dönüş yapabilir. Yaz transfer döneminin yaklaşması ve teknik direktör değişikliklerinin gündemde olması nedeniyle, Aykut Kocaman’ın adı önümüzdeki günlerde daha sık anılabilir. Ayrıca, sezon sonunda değişiklik yapmayı hedefleyen diğer Süper Lig takımlarının da Kocaman’ı izlediği konuşuluyor. Kocaman’ın alacağı karar, hem kendi kariyeri hem de Süper Lig ekipleri için önemli bir gelişmeye zemin hazırlayabilir.