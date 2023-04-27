Aykut Kocaman kararını verdi

Tecrübeli teknik direktörü Aykut Kocaman, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başlıyor.

ürk futbolunun önemli teknik direktörlerinden Aykut Kocaman yeniden sahne almaya hazırlanıyor. Ekim 2021’de Başakşehir’e veda eden tecrübeli hoca, bu tarihten sonra aldığı birçok teklifi reddetmişti. Yeni sezonda takım çalıştıracağını bildiren Aykut Kocaman, afili bir dönüşe imza atacak.

AYKUT KOCAMAN YENİ SEZONU İŞARET ETMİŞTİ

Bu sezon başta Samsunspor olmak üzere birçok takımdan teklif alan Aykut Kocaman, “Bu sezon değil yeni sezonda takım çalıştıracağım” diyerek teklifleri geri çevirmişti. Başakşehir sonrası yaklaşık 1,5 yıldır boşta olan Aykut Kocaman, Süper Lig’e dönüş hazırlığında.

AYKUT KOCAMAN TALİPLERİYLE TEMASLARA BAŞLADI

Bu süreçte ekibini hazır tutan Aykut Kocaman, sezonunun sonuna yaklaşırken kendisine ilgisi olan kulüplerle temas kurmaya başladı. Deneyimli hocanın yeni sezonda hangi takımı çalıştıracağı şimdiden merak konusu.

SİVASSPOR OLASILIĞI

Aykut Kocaman için en olası adreslerden biri Sivasspor. Rıza Çalımbay ile sezon sonunda vedalaşması gündemde olan Yiğidolarda masaya gelen isimlerden biri de Aykut Kocaman. Sivasspor ise Çalımbay’ın ayrılık hakkındaki keskin ifadelerini yumuşatmasının ardından hocalarıyla yeni sözleşme görüşmeleri yapacak. Anlaşma sağlanamaması durumunda ise Kocaman’la temasa geçilecek.

KARİYERİNDE 4 KUPASI VAR

Aykut Kocaman teknik direktörlük kariyerine 2000 yılında İstanbulspor’da başladı. Kariyerinde 1 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu olan Aykut Kocaman bunların 3’ünü Fenerbahçe, 1’ini ise Konyaspor’la kazandı