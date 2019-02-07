Aykut Kocaman: Lehimize dönecek

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, fikstür kağıdı üzerinden yaptığı değerlendirmede durumun lehine olacağını söyledi.

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Aykut Kocaman, şu ana kadar takımla 8 maça çıktıklarını, bu 8 maçın 5’inin hatırı sayılır deplasmanlarda oynadıklarını ifade etti.

Geçen hafta oynanan Bursaspor karşılaşmasının neler yapabileceklerini, nelerle karşılaşabileceklerini göstermesi açısından test maçı gibi olduğunu ifade eden Kocaman, “Şimdi biraz fikstür bu anlamda en azından kağıt üzerinde lehimize dönecek gibi gözüküyor. Ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor, içeride veya dışarıda. Yeni Malatyaspor oyunu doğru oynamaya çalışan yani top kendilerindeyken ofansif planları olan top kendilerine geçince de hemen hemen bütün oyuncuları topun arkasında hızlı bir şekilde, planlı bir şekilde gelen bir takım. Ama bütün bunları yaparken de oyundan kolay kolay kopmayan bir takım. Dolayısıyla bütün bu eldeki ana veriler maçın hem onlar adına zorlu hem bizim açımıza zorlu geçeceğini gösteriyor. Kaybettiğin andan itibaren de onun oluşturacağı kaygıyla dolu olması hem onlar için hem bizim için zorluk derecesini artıracak faktörlerden bir tanesi olacak. Bütün maç boyunca izleyenlerin özellikle böyle doğaçlamaların biraz daha az olduğu her iki takımında bir şeyleri yapabildikleri ölçüde planlayarak yaptıkları bir maç olarak sahaya yansıtacağını düşünüyorum. Kuvvetli saygıdeğer bir rakibimiz olacak” ifadelerini kullandı.

Antrenman daha sonra oyuncuların top ve pas çalışmalarıyla devam etti.

TRT