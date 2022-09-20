Aykut Kocaman, Samsunspor’u reddetti

Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor’un teknik direktörü Aykut Kocaman’a teklif götürdüğü öğrenildi.

TFF 1. Lig ekibi Samsunspor, Bayram Bektaş’tan boşalan teknik adamlık koltuğu için Aykut Kocaman ile temas kurdu.

Ajansspor’un iddiasına göre, ligi şampiyon bitirerek Süper Lig’e çıkmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, gözünü şampiyon hocaya dikmişti.

Samsunspor’un teklfi sonrası taraflar arasında yaşananlar ortaya çıktı.

AYKUT KOCAMAN TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

TFF 1. Lig’i şampiyon bitirmek hedefiyle yola çıkan Karadeniz ekibinin teklifini geri çeviren usta teknik adam, bu sezon takım çalıştırmak istemediğini yönetime iletti.

Aykut Kocaman, daha önce gelen teklifleri de aynı sebeple reddettmişti.

Kocaman’dan olumsuz yanıt alan Samsunspor ise rotayı diğer adaylara çevirdi.

1 SÜPER LİG 3 TÜRKİYE KUPASI

Kariyerinde Fenerbahçe, Konyaspor, Başakşehir, Ankaraspor, Malatyaspor ve İstanbulspor’u çalıştıran Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.

Kocaman son kupa zaferini ise Konyaspor ile Türkiye Kupası’nda yaşamıştı.

Son çalıştırdığı kulüp olan Başakşehir ile 29 maça çıkan ve 2 Ekim 2021 günü görevinden ayrılan Aykut Kocaman, bu 29 maçı 1.14 puan ortalamsıyla tamamlamıştı.