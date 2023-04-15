Aykut Kocaman, Süper Lig’e dönüyor

Sivasspor’un arayışı sonucu başarılı teknik direktör Aykut Kocaman, Süper Lig’e geri dönüyor.

Rıza Çalımbay’ın sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak olan Sivasspor, takımın başına Aykut Kocaman’ı getirmeyi planlıyor.

Çalımbay, sezon başında yaptığı açıklamada sezon sonunda Sivasspor ile yollarını ayıracağını açıklamıştı. Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan Sivasspor, gündemine Aykut Kocaman’ı aldı.

Çalımbay’ın yerine gelecek olan en kuvvetli isim olarak görülen Kocaman, yeni sezonda takım çalıştırmak istediğini ve uzun soluklu bir projede yer almak istediğini açıklamıştı.

Kariyerinde Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir’i çalıştıran Kocaman, Fenerbahçe ile 2010/2011 sezonunda şampiyonluk, Konyaspor ile de 2016/2017 yılında Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.