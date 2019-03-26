Aykut Kocaman’a büyük şok

Atiker Konyaspor’un Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın en güvendiği oyunculardan olan Ömer Ali Şahiner’in 3-4 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi.
Atiker Konyaspor’da hazırlık maçında sakatlanan Ömer Ali Şahiner’den kötü haber geldi. Yeşil-beyazlı kulüp, tecrübeli oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Futbolcumuz Ömer Ali Şahiner’in hazırlık maçı sonrasında çekilen MR’ında arka üst adalesinde grade 2 yırtık (2.derece) tespit edildi. Oyuncumuzun 3-4 hafta sonra maç yapabilir duruma gelmesi beklenmektedir.”
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