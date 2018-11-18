Aykut Kocaman’dan ilk transfer

Atiker Konyaspor’un tecrübeli teknik direktörü Aykut Kocaman, ilk transferini Fenerbahçe’den yapacak.

Milliyet’in haberine göre kariyerinde 3. kez Atiker Konyaspor’un başına geçen Aykut Kocaman ilk transferini de eski takımı Fenerbahçe’den yapacak.

Yeşil beyazlı kulüple 2.5 yıllık anlaşmaya varan Aykut Kocaman, devre arasında sarı lacivertli takımın kadro dışı bıraktığı ismi kardosuna katacak.

Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönemde güvendiği isimler arasında yer alan Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe’ya yeşil beyazlı formayı giydirmek istiyor.

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