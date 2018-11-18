Aykut Kocaman’ın maaşı belli oldu

Rıza Çalımbay’dan boşalan yere getirilen Aykut Kocaman’ın Atiker Konyaspor’dan alacağı maaş belli oldu.

Rıza Çalımbay’ın görevine son vererek hedefindeki teknik adam Aykut Kocaman ile anlaşma sağlayan Atiker Konyaspor’da dev imzanın detayları ortaya çıktı

3. kez takımın başına geçecek olan Aykut Kocaman ilk kez 2005- 2006 sezonunda Yeşil-Beyazlı takımda görev aldı. Kocaman, 2014-2015 sezonunda yeniden Konya’yı çalıştırmaya başlayarak bir sonraki sezon ligi 3. sırada bitirdi, tarihinde ilk kez Konyaspor’un UEFA Avrupa Ligi’ne gitmesini sağladı.

MAAŞI 2 MİLYON EURO

Aykut Kocaman’ın teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda bir ilki daha gerçekleştiren İç Anadolu ekibi, Türkiye Kupası’nı kaldırarak yeniden UEFA Avrupa Ligi’nde yer aldı. Kocaman bu süreçte yanında yer alan ekibiyle Konya’da yine çalışacak.

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’un verileri sızdırdıklarını iddia ederek görevlerine son verdiği ekibe Kocaman, yeniden Konya’da görev vererek sahip çıkacak. Konya’dan ayrılırken en son 2 milyon Euro kazanan tecrübeli hocanın yine bu ücreti alacağı belirtiliyor.

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