Aykut Özbek, yeni projeleri duyurdu

GÖREVE GELİŞİ VE YENİ PROJELER

Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Aykut Özbek, başkanlık görevine geldikten sonra gerçekleştirdiği açıklamada, meslek camiasına ve topluma katkı sağlayacak projelerle yeni döneme adım attıklarını belirtti. Oda içerisinde 310 üye bulunduğunu, bunların 206’sının aktif olarak çalıştığını ifade eden Özbek, yönetim anlayışlarını katılımcı, yenilikçi ve çözüm odaklı olduğunu söyledi.

MALİ MÜŞAVİRLİĞİN KRİTİK ROLÜ

Aykut Özbek, mali müşavirlik mesleğinin Türkiye ekonomisindeki önemli rolünü vurguladı. Konuyla ilgili olarak, “Vergi sisteminin işleyişi, mali denetim ve ekonomik şeffaflık açısından mesleğimiz kilit bir konumdadır. Ekonomik istikrarın sağlanmasında, kamu gelirlerinin düzenli toplanmasında ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede mali müşavirlerin emeği büyüktür” sözlerini dile getirdi.

Özbek, yeni dönem projeleri hakkında da bilgiler vererek, “Kültürel ve sanatsal etkinliklere daha fazla ağırlık vereceğiz. Erzurum’da bir Hatıra Ormanı kurarak hem doğaya katkı sağlayacağız hem de sosyal sorumluluk bilincini güçlendireceğiz. Ayrıca kurumlar arası iş birliğine önem verecek, şehrin ekonomik gelişimine destek sunacak projeler üreteceğiz” şeklinde konuştu.

TOPLUMUN HER KESİMİYLE BULUŞMA HEDEFİ

Tüm meslektaşlarıyla iş birliği içinde hareket edeceklerini ifade eden Özbek, Oda’nın kapılarının herkese açık olduğunu belirtti. “Odamız sadece meslek mensuplarının değil, toplumun her kesimiyle buluşan bir yapı olacak. Herkese temas eden, birlikte düşünen ve birlikte üreten bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz” açıklamasında bulundu.

EĞİTİM PROGRAMLARI VE TOPLUMSAL KATKI PROJELERİ

Yeni yönetimin gerçekleştireceği eğitim programları, mesleki gelişim kursları ve toplumsal katkı projeleri hakkında da bilgi veren Özbek, bu çalışmaların meslek mensuplarının gelişimine ve toplumsal faydaya büyük katkı sağlayacağını vurguladı.