Aylık Enflasyon Tüik’e Göre Yüzde 1,53

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına dair enflasyon verilerini duyurdu. Verilere göre, 2025 yılı Mayıs ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 1,53 seviyesinde, yıllık bazda ise yüzde 35,41 olarak kaydedildi. Ekonomistler, Mayıs ayındaki Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 2,10 olması ve yıllık enflasyonun yüzde 36,17 seviyesine düşeceğini öngördü. TÜİK, nisan ayı enflasyon verilerini aylık yüzde 3, yıllık yüzde 37,86 olarak açıklamıştı.

FARKLI KAYNAKLARDAN GELEN VERİLER

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, mayıs ayında enflasyon, aylık yüzde 2,83, yıllık ise yüzde 46,57 olarak belirlendi. Ayrıca, Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 3,66, yıllık bazda ise yüzde 71,23 olarak açıkladı. ENAG, tüketici fiyat endeksinin mayıs ayında yüzde 3,66 artış gösterdiğini ve son 12 aylık toplam artışın yüzde 71,23 olduğunu belirtti.

EŞİT OLAMAYAN ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK’in alt grupları incelendiğinde, en yüksek artış yüzde 9,67 ile “Haberleşme” kaleminde gerçekleşti. En büyük düşüş ise yüzde 0 ile “Sağlık” grubunda görüldü. Bağımsız araştırma grubu ENAG, nisan ayında enflasyonun yüzde 4,46 arttığını ve son 12 aylık artışın yüzde 73,88 olarak kaydedildiğini duyurdu.