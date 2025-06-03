Aylık Enflasyon TÜİK’e Göre Yüzde 1,53

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına dair enflasyon verilerini duyurdu. Buna göre, 2025 yılı Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 1,53 iken, yıllık enflasyon yüzde 35,41 seviyesinde belirlendi. Ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 2,10 olacağını ve yıllık enflasyonun ise yüzde 36,17’ye düşeceğini tahmin ediyordu. TÜİK, bir önceki ay nisan ayındaki enflasyonu yüzde 3 aylık, yüzde 37,86 yıllık olarak açıklamıştı.

FARKLI ENFLASYON GÖSTERGELERİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise mayıs ayı enflasyonunu aylık yüzde 2,83 ve yıllık yüzde 46,57 olarak duyurdu. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 3,66 ve yıllık bazda ise yüzde 71,23 seviyelerine ulaştığını açıkladı. ENAG, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin yüzde 3,66 arttığını belirtirken, E-TÜFE’nin son 12 aylık artışını yüzde 71,23 olarak duyurdu.

SEKTÖREL ENFLASYON DEĞİŞİMLERİ

TÜİK verilerine göre, en fazla artış yüzde 9,67 ile “Haberleşme” kaleminde kaydedildi. Aylık bazda en fazla düşüş ise sağlık grubunda yüzde 0 olarak gerçekleşti. ENAG, nisan ayında enflasyonun yüzde 4,46 artış gösterdiğini ve son 12 aylık artışın yüzde 73,88 olduğunu da açıkladı.