Aylık Enflasyon TÜİK’e Göre Yüzde 1,53

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına dair enflasyon verilerini paylaştı. Açıklamaya göre, 2025 yılı Mayıs ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 1,53 olarak belirlenirken, yıllık enflasyon yüzde 35,41 seviyesine ulaştı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 2,10 olacağını ve yıllık enflasyonun ise yüzde 36,17’ye gerileyeceğini tahmin etmişti. Nisan ayında TÜİK, enflasyonu aylık yüzde 3, yıllık yüzde 37,86 olarak açıklamıştı.

İSTANBUL TİCARET ODASI’NDAN ENFLASYON VERİLERİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO), mayıs ayı için enflasyon rakamlarını aylık yüzde 2,83, yıllık ise yüzde 46,57 olarak bildirdi. Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise mayıs ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 3,66, yıllık bazda ise yüzde 71,23 olarak gerçekleştiğini duyurdu. ENAG, Tüketici Fiyat Endeksi’nin mayıs ayında yüzde 3,66 arttığını, son 12 aylık artışın ise yüzde 71,23 olduğuna dikkat çekti.

ENFLASYONDA SEKTÖREL DEĞİŞİMLER

TÜİK’in verilerine göre, en fazla artışın görüldüğü kalem, yüzde 9,67 ile “Haberleşme” oldu. Aylık bazda en çok düşüş ise “Sağlık” grubunda meydana geldi ve bu kalemdeki değişim sıfır olarak kaydedildi. ENAG’a göre, nisan ayında enflasyon yüzde 4,46 artmış; 12 aylık toplam artış ise yüzde 73,88 olarak gerçekleşmişti.