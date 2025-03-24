Aylin Coşkun Sosyal Medya Paylaşımıyla Şaşırttı

AYLIN COŞKUN’DAN ŞAŞIRTAN GELİŞME

Manzara ve Sinsirella gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan Aylin Coşkun, 2019 yılında Volkan Aslan ile hayatını birleştirmişti. Evlilik sonrası kariyerine ara veren Coşkun, uzun süre tüp bebek tedavisi sürecine girmiş ancak bu konuda başarılı olamamıştı. Şimdi, şarkıcının sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Aktif olarak sosyal medya kullanan Aylin Coşkun, Instagram hesabından eşiyle olan fotoğraflarını kaldırarak dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcı, bu duruma yönelik belirsiz bir açıklamada bulundu. Coşkun, “Ne zaman beni rahatsız eden şeyi dile getirsem sorun ben oluyorum. Kimse bana olan davranışlarından dolayı özür dilemedi, sadece verdiğim tepkilerden dolayı beni suçladılar” dedi. Bu ifadeler, hayranlarını ve takipçilerini merakta bıraktı.

EŞİYLE OLAN PAYLAŞIMLARINI KALDIRDI

Altı yıl önce muhteşem bir törenle dünyaevine giren Aylin Coşkun, eşinin yer aldığı paylaşımları sosyal medya hesabından silmesi dikkat çekti. İkili arasındaki sorunların yakın çevreye kadar ulaştığı ve bir süredir evliliklerini düzeltmek için çaba sarf ettikleri, ancak tüm çabaların sonuç vermediği iddia edildi. Çift, konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

DÜĞÜN TÖRENİ VE KISACIK SÜREN MUTLULUK

Aylin Coşkun ve Volkan Aslan, 2019 yılında büyük bir düğünle evlenerek magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu. Düğün için harcanan bütçe ve Coşkun’un özel tasarım gelinliği, o dönemdeki en önemli olaylar arasında yer almıştı. Ancak, görünüşe göre çiftin mutluluğu beklenenden çok daha kısa sürdü.