Aym, 300 Günlük Yasağı Kaldırmadı

Anayasa Mahkemesi, kadınların yeniden evlenme süresi hakkında kritik bir karar aldı. Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesinde boşanan kadınların 300 gün boyunca evlenemeyeceği hükmü yürürlükte kalmaya devam ediyor. Mahkeme, İstanbul 8. Aile Mahkemesi’nin bu kuralın iptali yönündeki başvurusunu oy çokluğuyla reddetti. Böylece boşanma veya eşin ölümü sonrası kadınların 300 gün bekleme zorunluluğu sürdürülecek.

İSTANBUL AİLE MAHKEMESİ’NDEN EŞİTLİK İHLALİ VURGUSU

İstanbul 8. Aile Mahkemesi, bu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia ederek, başvuruda bulundu. Mahkeme, kadınlara uygulanan 300 günlük bekleme süresinin erkeklerde bulunmaması dolayısıyla eşitlik ilkesini ihlal ettiğini belirtti. Dava sürecinde, “bekleme süresinin yalnızca kadınlara özgü tutulmasının kadın-erkek eşitliğini zedelediği, özel hayat ve aile kurma hakkını gereksiz şekilde kısıtladığı” şeklinde ifadeler kullanıldı. Aile mahkemesi, bu tespitlerden yola çıkarak dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne ulaştırdı.

HUKUKSAL DÜZENLEMENİN İÇERİĞİ

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesi, şu şekilde tanımlanıyor: “Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.”

DÜZENLEMENİN AMACI

Türk Medeni Kanunu’nun bu maddesi, kadınların evliliği sona erdikten sonra 300 gün boyunca evlenememelerini öngörüyor. Bu düzenlemenin sebebi, “doğacak çocuğun babasının kimliği konusunda soy bağında karışıklığın önlenmesi” olarak açıklanıyor.