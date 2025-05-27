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Aym, 3600 Ek Göstergeyi Genişletiyor

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KİMLERİ KAPSİYOR?

3600 ek gösterge düzenlemesi, öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsıyor. Ayrıca, bütün memurların ek göstergelerinde 600 puan artış yapılmasını öngörüyor. Ancak, düzenleme, geçici madde ile yalnızca 15 Ocak 2023 tarihinden önce memuriyet görevine başlayanlar için uygulanmıştı. Anayasa Mahkemesi’nin bu maddeyi iptal etmesiyle, bu tarihten sonra göreve başlayan memurların da bu haktan faydalanması bekleniyor.

MAAŞ VE EMEKLİ AYLIKLARINI ARTIRACAK

Düzenlemenin kapsamının genişletilmesi halinde, 15 Ocak 2023 sonrası atanacak memurlar için: Brüt maaş 607,53 TL artacak, net maaş ise 431,35 TL yükselecek. Ayrıca, 30 yıllık hizmet süresinin ardından emekli aylığı 486,02 TL artacak. Kanuni fark, emekli maaşını etkileyecek. Ek gösterge artışı ile birlikte emeklilikte elde edilen kazançlar, memurun tabi olduğu yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterebiliyor.

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