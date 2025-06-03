Aym, Alkolmetreyi Üflemeyen Başvuruyu Reddetti

ANAYASA MAHKEMESİNDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Olay Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşti.

PARA CEZASI VE SÜRÜCÜ BELGESİ

Başvurucu Burak G., alkolmetreyi kullanmayı reddettiği için 5 bin 224 TL idari para cezası aldı. Ayrıca, Burak G.’nin sürücü belgesine de iki yıllığına el konuldu.

İTİRAZ SÜRECİ

Polis tarafından hazırlanan tutanağı imzalamayan kişide, hastanede yapılan kontrol sonucunda alkole rastlanmadı. Bunun üzerine Burak G., İnegöl Sulh Ceza Hâkimliği’nde itirazda bulundu. Ancak hakimlik itirazı reddetti. Sonrasında, dosya Bursa 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne taşındı ve burada da itiraz başvurusu geldi. Başvurucu, hakimliğin olay anına ilişkin kamera görüntülerinin incelenmesi talebini kabul etmemesinin eşitlik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN KADAR RED

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, kamu görevlilerince düzenlenen tutanağın, başvurucunun kendi beyanlarıyla doğrulandığını vurguladı. Olay anına ilişkin kamera kayıtlarının incelenmediği şikayetine göre başvurucuya savunma hakkı tanındığını belirten Anayasa Mahkemesi, hak ihlali olmadığı yönünde karar verdi.