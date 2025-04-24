Aym Başkanı Özkaya Anıtkabir’i Ziyaret Etti

ANAYASA MAHKEMESİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, beraberindeki heyet ile birlikte Anayasa Mahkemesi’nin 63’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. AYM Başkanı Özkaya, başkanvekilleri, üyeleri ve raportörlerle birlikte Aslanlı Yol’dan ilerleyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine ulaştı. Mozoleye çelenk bıraktıktan sonra heyet, saygı duruşunda bulundu.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ’NE DUYGULU BİR YAZI BIRAKTI

Başkan Özkaya, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti ve Anıtkabir Özel Defteri’ne duygularını ifade eden bir yazı kaleme aldı. Özkaya, “Aziz Atatürk, Anayasa Mahkememizin 63’üncü kuruluş yıl dönümünde, başkanvekillerimiz, üyelerimiz ve raportörlerimizle birlikte huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyoruz. Zatıalinizin önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerini ve demokratik hukuk devleti ilkesini korumakla görevli olan Anayasa Mahkemesi, kurulduğu günden bu yana olduğu gibi bugün de insan haklarına dayalı anayasal düzenin teminatı olma sorumluluğunu azimle sürdürmektedir. Sizden aldığımız ilham ve rehberlikle, Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında da ‘Türk Milleti Adına’ verdiğimiz kararlarda, aziz milletimizin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için adalet ve hakkaniyet odaklı olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, İstiklal Mücadelemizin aziz kahramanlarını, vatan ve millet uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve fedakarlıklarıyla tarihe iz bırakan gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad ediyoruz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.” şeklinde yazdı.