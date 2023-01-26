AYM, bugün HDP’nin başvurusunu görüşecek

Anayasa Mahkemesi, bugün Halkların Demokratik Partisi’nin ‘kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması’ başvurusunu görüşecek.

HDP’nin kapatılması istemli davaya ilişkin süreç devam ederken mahkeme, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın davaya ilişkin kararın 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılmasına yönelik başvurusunu bugün karara bağlayacak. AYM’nin resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, mahkeme ertelemenin yanısıra, HDP’nin savunma için iki aydan az olmamak üzere ek süre verilmesi talebini de değerlendirecek.

Öte yandan dosyayla ilgili AYM raportörünün erteleme talebine ilişkin raporunda, bu istemin reddine karar verilmesini istediği öğrenildi. Kapatma davası dosyasının yeterince hacimli olduğunu belirten raportörün, mahkemeden bu nedenle HDP’nin talebinin reddedilmesini istediği belirtildi.