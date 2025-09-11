AYM, Çalık’ın Tahliye Talebini Reddetti

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN REDDİ YARGI KARARI

ANAYASA Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık’ın, sağlık sorunları nedeniyle talep ettiği tahliye başvurusunu geri çevirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma sonucunda tutuklanan Çalık’ın avukatları, müvekkillerinin mevcut sağlık problemlerini öne sürerek AYM’ye tahliye talebinde bulundu.

GEÇMİŞ SAĞLIK SORUNLARI VE KONTROL İHTİYACI

Talebi değerlendiren AYM, Çalık’ın geçmişte sağlık açısından ciddi rahatsızlıklar yaşadığını ve bu nedenle sürekli gözetim altında tutulması gerektiğini ifade etti. AYM’nin kararında, Adli Tıp Kurumu’nun raporuna atıfta bulunularak, cezaevindeki hijyen ve beslenme koşullarının yetersiz olmadığı, ayrıca sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda herhangi bir engel bulunmadığı vurgulandı. Ayrıca, Çalık’ın 3 kişilik koğuşta yalnız yaşadığı belirtilirken, gerektiğinde hastanede tedavi olma imkanının da sağlandığı kaydedildi.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ, GEREKEN ÖNLEMLER ALINDI

Mahkeme, bu gerekçelerle Çalık’ın tahliye talebini reddetti. Ancak, başvurucunun yaşamı ile maddi ve manevi bütünlüğünün korunması adına gerekli önlemlerin alınmasına dair hüküm verildi.