AyM, CHP’nin İptal Talebini Reddetti

YÜKSEK MAHKEMEDEN SOKAK HAYVANLARI KONUSUNDA KARAR

Anayasa Mahkemesi, sokak hayvanlarına dair önemli bir karar aldı. Yüksek Mahkeme, bugün yapılan Genel Kurul toplantısında, Resmi Gazete’nin 2 Ağustos’taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7527 sayılı kanun hakkında Cumhuriyet Halk Partisi’nin iptal ve yürürlüğünün durdurulması talebini ele aldı. AYM, söz konusu kanunun iptali isteğini reddetti. Alınan kararın gerekçesi daha sonra açıklanacak.

CHP’NİN BAŞVURUSU VE GEREKÇELERİ

Cumhuriyet Halk Partisi, kanunda bulunan 17 maddeden 16’sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması için 15 Ağustos 2024’te Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Başvuruda, iptali istenen maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına ve yaşam hakkına karşı düzenlendiği iddia edilmişti.

SOSYAL DESTEK VE EYLEMLER

Aynı zamanda, Anayasa Mahkemesi’nin Genel Kurul toplantısı süresince bazı sivil toplum kuruluşları ve barolar, yasanın iptal edilmesi amacıyla eylem gerçekleştirdi. Bu durum, sokak hayvanlarına yönelik düzenlemelerin toplumda nasıl bir yankı uyandırdığını gösteriyor.