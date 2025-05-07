AyM, ChP’nin İtirazını Reddetti!

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN HAYVAN HAKLARI KARARI

Anayasa Mahkemesi, sokak hayvanlarına dair önemli bir karar aldı. Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, 2 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7527 sayılı kanuna ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) iptal ve yürürlüğünün durdurulması talebini değerlendirdi. Mahkeme, söz konusu kanunun iptali yönündeki talebin reddine karar verdi. Kararın detayları ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanacak.

CHP’NİN BAŞVURUSU

CHP, söz konusu kanun ile ilgili olarak 17 maddeden 16’sının iptali ve yürürlükten kaldırılması için 15 Ağustos 2024’te Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Başvuruda, iptali talep edilen maddelerin hayvan hakları, kamu yararı ve yaşam hakkıyla çelişen düzenlemeler içerdiği vurgulandı. Bunun yanı sıra, mahkemenin Genel Kurul toplantısı sırasında, bazı sivil toplum kuruluşları ve barolar, söz konusu yasayla ilgili iptal talebini desteklemek amacıyla eylem yaptı.