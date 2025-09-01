Aym’den Rabia Naz Kararı: Soruşturma Yetersiz Bulundu

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN ÖNEMLİ KARAR

Anayasa Mahkemesi, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın 2018 yılında Giresun Eynesil’de şüpheli şekilde ölümüne dair yapılan soruşturmanın “özensiz yürütüldüğü, gerektirdiği derinlik ve ciddiyette yürütülmediği” gerekçesiyle yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, yeniden soruşturma yapılmasında hukuki yarar görülmediğine ve anne ile babaya 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Rabia Naz, evinin önünde yaralı halde bulunduğu anda hastaneye kaldırılmış, ancak hayatını kaybetmişti.

AİLENİN ADALET MÜCADELESİ

Rabia Naz Vatan’ın anne ve babası, kızlarının şüpheli ölümü konusunda 7 yıldır adalet mücadelesi sürdürüyor. Aile, yürütülen soruşturmanın ciddi eksiklikler içerdiğini, olay yerinin özensiz bir şekilde incelendiğini ve olayı aydınlatacak delillerin toplanmadığını belirterek AYM’ye başvurdu. Başvurularında, toplanan delillerin iyi muhafaza edilmediği, laboratuvar incelemelerinde ve tanık ifadelerinin alınmasında gecikmeler yaşandığı öne sürüldü.

SORUŞTURMADAKİ İHMAL VE GECİKMELER

Anayasa Mahkemesi, ailenin başvurusunun dayanaktan yoksun olmadığını, yaşam hakkının ihlal edildiğine dair iddiaların kabul edilebilir olduğunu ifade etti. Kararda, “Mevcut delillerin kaybolmasına neden olacak ihmal ve gecikmeler, soruşturmanın etkinliğini olumsuz etkiledi” denildi. Ayrıca, TBMM tarafından oluşturulan araştırma komisyonunun, soruşturmada gerekli özenin gösterilmediği yönündeki raporu ve HSK’nın savcılara verdiği disiplin cezası gibi bulgular, ihmal ve özensizliğe işaret eden ek destekleyici unsurlar olarak kaydedildi.

YENİDEN SORUŞTURMA YAPILMASI GEREKMEZ

Kararda, Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünü aydınlatacak bir soruşturmanın derinlik ve ciddiyette yürütüldüğüne dair bir güvence olmadığı belirtildi. Yaklaşık 7 yıl geçen sürede olay yerinde yapılan incelemelerin artık yapılamayacak olması nedeniyle yeniden soruşturma yapılmasında hukuki yarar görülmediği vurgulandı. Anayasa Mahkemesi, tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda “yaşam hakkı ihlal edildi” şeklindeki kararını açıkladı.

SAVCILARA VE POLİSLERE DİSİPLİN CEZALARI

Mahkeme, soruşturmayı yürüten savcılara Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından ‘uyarma’ cezası verildiğini açıkladı. Ayrıca, Giresun Emniyet Müdürlüğü’nün de sorumluluğu bulunan bazı polisler hakkında disiplin cezaları uyguladığı belirtildi. Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan ise, eski bakan Nurettin Canikli’nin şikayeti üzerine açılan davada 1 yıl 8 ay hapis cezası alıp cezaevine girmişti ve 21 Ağustos’ta tahliye olmuştu.