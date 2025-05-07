Aym’den Sokak Hayvanları Kararı Çıktı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN HAYVAN HAKLARI KARARI

Anayasa Mahkemesi’nden sokak hayvanlarıyla ilgili önemli bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde Resmi Gazete’de 2 Ağustos’ta yayımlanarak yürürlüğe giren 7527 sayılı kanuna dair CHP’nin iptal ve yürürlüğünün durdurulması talebini ele aldı. Anayasa Mahkemesi, kanunun iptaline yönelik başvurunun reddine karar verdi. Kararın gerekçesi ise daha sonraki bir tarihte açıklanacak.

CHP’YE GÖRE HAYVAN HAKLARINI İHLAL EDİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi, söz konusu kanundaki 17 maddeden 16’sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması amacıyla 15 Ağustos 2024 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruda, iptali istenen maddelerin hayvan hakları, kamu yararı ve yaşam hakkıyla çeliştiği ifade edildi. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi’nin Genel Kurul toplantısı süresince bazı sivil toplum kuruluşları ve barolar, yasa aleyhinde eylemlerde bulundu.