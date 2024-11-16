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AYM: Hâkim Ve Heyet Değişiklikleri İhlal Edildi

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YARGILAMA SÜRECİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Karar dün akşam Resmi Gazete’de yayımlandı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı ve kamuoyunda “ahmak davası” olarak bilinen davada, ilk derece mahkeme ve istinaf aşamasındaki heyetin değiştiğini belirtti.

MUHALİF GÖRÜŞLER

Günaydın, “İhlal kararına dönemin AYM Başkanı Zühtü Arslan ile birlikte çoğunluk üye imza atarken, şimdiki başkan Kadir Özkaya’nın da aralarında bulunduğu 4 üyenin karşı oy yazmak suretiyle karara muhalif kaldıkları görüldü” şeklinde açıklamada bulundu.

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