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AYM, Hayvanlar Kanunu’nu Reddetti

ANAYASA MAHKEMESİ ‘HAYVANLARI KORUMA KANUNU’ İPTAL TALEBİNİ REDDETTİ

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, sokak hayvanlarıyla ilgili olarak hazırlanan ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iptal edilmesi ve yürürlüğünün durdurulması yönündeki talebi geri çevirdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 7527 sayılı ve 17 maddeden oluşan bu kanunun 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için AYM’ye başvurdu.

KANUNUN İPTALİNE İLİŞKİN GÖRÜŞME

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvuruyu değerlendirip esastan karara bağlayarak kanunun iptal talebini reddetti. Yüksek Mahkeme, bazı maddelerin iptal taleplerini oybirliğiyle, diğer maddelerin iptal taleplerini ise oy çokluğuyla geri çevirdi.

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