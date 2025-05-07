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Aym İptal İstemini Reddetti, Protesto

ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARINA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Anayasa Mahkemesinin, 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikle ilgili iptal istemini reddetmesi, protesto ediliyor. Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul toplantısında, 2 Ağustos’ta yayımlanarak yürürlüğe giren 7527 sayılı kanuna dair iptal talebini değerlendirerek, bu isteğin reddine karar verdi.

GÖSTERİCİLER YERLEŞKEYE GİRMİYE ÇALIŞTI

Mahkemenin aldığı kararın ardından, bir grup protestocu, sloganlar atarak Anayasa Mahkemesi yerleşkesine girmeye çalıştı. Ancak, polis ekipleri, göstericilerin yerleşkeye girişine izin vermedi. Bunun sonucunda bazı göstericiler, yolu trafiğe kapatmaya girişti.

Polisin müdahalesinin ardından, göstericiler yolun karşısına geçerek, Yüksek Mahkemenin kararına karşı sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi. Protestocular, eylemlerine bir süre daha devam etti.

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