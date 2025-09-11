Aym, Murat Çalık’ın Tahliye Talebini Reddetti

ANAYASA MAHKEMESİ TAHLİYE TALEBİNİ DEĞERLENDİRDİ

Anayasa Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın tahliye talebini inceledi. Çalık’ın sağlık sorunları nedeniyle yaptığı başvuru, oy çokluğuyla geri çevrildi.

SAĞLIK DURUMU ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Geçmişte kanser tedavisi gören ve lenfoma şüphesiyle cerrahi müdahale geçiren Murat Çalık, cezaevindeki sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye talep etti. Ancak Adli Tıp Kurumu, cezaevinde kalmasının sağlık açısından herhangi bir engel oluşturmadığı yönünde rapor sundu.

EK RAPOR TALEBİ VE SÜREÇ

İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Çalık için Adli Tıp Kurumu, kemik iliği patolojisi ve ek tetkikler neticesinde nihai bir sağlık kurulu raporu hazırlanacağını duyurdu. Ancak mevcut sağlık değerlendirmesi tahliye için yeterli görülmedi.

TUTUKLULUK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Murat Çalık, 23 Mart tarihinde “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “irtikap” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Tahliye talebinin reddiyle birlikte Çalık’ın tutuklu yargılanma süreci devam etmektedir.