Aym, Murat Çalık’ın Tahliye Talebini Reddetti

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Anayasa Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın tahliye talebini inceledi. Çalık’ın yaptığı başvuru, sağlık durumu gerekçe gösterilmesine rağmen oy çokluğuyla reddedildi.

SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Murat Çalık, geçmişte iki kez kanser tedavisi gördü ve lenfoma şüphesiyle ameliyat olup, sonrasında anjiyo geçirdi. Cezaevinde sağlık sorunları yaşadığı iddiasıyla tahliye talebinde bulunmuştu. Ancak, Adli Tıp Kurumu, cezaevi şartlarının Çalık’ın sağlık durumu üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını belirten bir rapor sundu.

EK RAPOR TALEBİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Izmir Şehir Hastanesi’nde tedavi altında olan Murat Çalık için Adli Tıp Kurumu, kemik iliği patolojisi ve ek tetkiklerin sonrasında nihai sağlık kurulu raporunun hazırlanacağını duyurdu. Ancak mevcut sağlık değerlendirmeleri tahliye talebini destekleyecek nitelikte görülmedi. Bu durumda, Çalık’ın tutukluluk süreci devam ediyor. Murat Çalık, 23 Mart’ta “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “irtikap” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.