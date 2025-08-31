Haberler

Aym, Rabia Naz Vatan’a 350 Bin Tazminat Verdi

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN ÖNEMLİ KARAR

Rabia Naz Vatan’ın 2018 yılında Giresun Eynesil’de meydana gelen şüpheli ölümü hakkında yürütülen soruşturmanın özensiz olduğuna dikkat çeken Anayasa Mahkemesi (AYM), Vatan’ın anne ve babasına 350 bin lira manevi tazminat ödenmesi yönünde karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

AYM, Rabia Naz Vatan’ın ölümüne dair yapılan soruşturmanın yaşam hakkının usul boyutunu ihlal ettiğini tespit etti. Vatan’ın şüpheli ölümü ile ilgili olarak yürütülen hukuki süreçte özensiz bir çalışma yapıldığına, sorumluların gerektirdiği derinlik ve ciddiyetle soruşturma yürütmediğine vurgu yapıldı. Bu nedenle, yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmeden Yüksek Mahkeme, Vatan’ın ailesine tazminat ödenmesini uygun buldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzincan’da Motosiklet Yayaya Çarptı

Erzincan'da bir motosiklet, karşıya geçmeye çalışan yayaya çarparak iki kişiyi yaraladı. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Haberler

Yangın, Buldan’da devam ediyor

Buldan'da 5 gündür süren yangınla mücadele devam ediyor. Ekipler karadan müdahaleye devam ederken, bazı bölgelerde tahliye çalışmaları da sürmekte.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.