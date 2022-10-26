AYM, tartışma yaratan düzenlemeyi esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, sosyal medyaya yeni kurallar getirecek ve tartışma yaratan dezenformasyon düzenlemesini esastan görüşecek.

AYM, sosyal medya düzenlemesinin tepki çeken 29’uncu maddesinin iptal edilmesi istemini esastan görüşecek.

Anayasa Mahkemesi (AYM) dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı.

Kanunun, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçuna hapis cezası öngören 29. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemli başvuruda eksiklik tespit edilmedi.

Yüksek Mahkeme, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

Yürürlüğünün durdurulması istemine de esas inceleme aşamasında karar verilecek.

CHP BAŞVURMUŞTU

CHP, Kanunun, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçuna hapis cezasını öngören 29. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.

14 EKİM’DE MECLİS’TEN GEÇTİ

Kamuoyunda ‘dezenformasyonla mücadele düzenlemesi’ olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 14 Eylül’de Meclis’ten geçerek yasalaşmıştı.

29’UNCU MADDE NE DİYOR?

Yasada yer alan 29’uncu madde iktidar ile muhalefeti karşı karşıya getiriyor. Söz konusu madde, gerçeğe aykırı bilgi yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Madde ile yeni bir suç da tanımlanıyor. Türk Ceza Kanunu’na dezenformasyonla ilgili “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu eklenmiş olacak.