Ayman Safadi, Barış İstemediğini Belirtti

İSRAİL’İN SİYASİ PLANLARINA ELEŞTİRİ

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun barış istemediğini, aksine çatışmaların devamını arzuladığını ifade etti. Safadi, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Norveç, Slovenya ve İspanya dışişleri bakanlarının, İsrail’in Gazze’deki yeni saldırılarını ve kalıcı bir varlık oluşturma amacıyla yaptığı açıklamaları kınama yönündeki tutumunu destekledi. Bu tür bir duruşun, uluslararası hukuk ve insan haklarına inanan ülkeler tarafından benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

İLGİSİZLİK VE CEZASIZLIĞIN ETKİLERİ

Safadi, İsrail’in cezasızlık ortamı ile uluslararası hukuku alaya aldığını ve Filistinlileri açlık koşullarına mahkum ettiğini belirtti. Bu durumu sonlandırmak için etkili uluslararası eylemler gerektiğinin altını çizen Safadi, “İsrail hükümeti Gazze’deki vahşi katliamlarını ve Batı Şeria’daki sömürgeleştirme faaliyetlerini ancak sonuçlarla yüzleştiğinde sona erdirebilir. Aksi takdirde Suriye ve Lübnan’ı istikrarsızlaştırma planlarını devreye sokacak, bu durum bölgesel ve küresel güvenliği tehlikeye atacaktır” dedi.

GAZZE’DEKİ İNSANİ KRİZ

Netanyahu’nun çatışmalardan yararlandığını söyleyen Safadi, “Gazze’yi yok ediyor, adil barış umutlarını öldürüyor, siyasi kariyerini kurtarmak için tüm bölgeyi ateşe veriyor. Hükümetini yönlendiren nefret ideolojisini sergiliyor. Bu, insanlık dışı ve ırkçı bir ideolojik bakış açısıdır; dünya buna göz yummamalıdır” ifadelerini kullandı. Gazze’de 1 milyon insanın İsrail’in yarattığı kıtlık nedeniyle hayatta kalma mücadelesi verdiğini ve 1,3 milyon Filistinlinin geçim kaynaklarının ortadan kalktığını hatırlatan Safadi, Netanyahu’nun siyasi çıkarları için milyonlarca insanın acı çekmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Safadi, “Ateşkes anlaşması masada, ama Netanyahu bunu engelliyor. O barış istemiyor, çatışmanın sürmesini istiyor. Bu korkunç gerçeği uluslararası toplum artık görmezden gelemez” diyerek, tüm ülkelere barış ve adaletin yanında durarak masum Filistinlilerin daha fazla katledilmesini durdurmak için harekete geçme çağrısında bulundu.