AYM’den Ali İsmail Korkmaz kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Ali İsmail Korkmaz ile ilgili kararını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı olayları sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz ile ilgili kararını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı olaylarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz ile ilgili dosyayı karara bağladı. Korkmaz ailesine 67 bin 500 lira tazminat ödenmesine hükmedildi. Bir polis de yeniden yargılanacak.

Anayasa Mahkemesi, Eskişehir’de Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın ailesinin “eziyet yasağının Ali İsmail Korkmaz bakımından ihlal edildiğine” ilişkin iddiasını kabul edilebilir buldu.

AYM, Anayasa’nın 17. Maddesi’nde güvence altına alınan ”eziyet yasağının maddi ve usul boyutunun” ihlal edildiğine oy birliğiyle hükmetti.

Yüksek Mahkeme, kararın bir örneğinin, eziyet yasağının ihlalinin sonuçlarını ortadan kaldırılması için, polis memuru Hüseyin Engin’i yeniden yargılamak üzere Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

Karara göre, Ali İsmail Korkmaz’ın ailesine 67 bin 500 lira tazminat ödenecek.